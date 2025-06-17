ترامب: "نحن" نسيطر على أجواء إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب السيطرة "الكاملة والشاملة" على المجال الجوي الإيراني، مع تزايد التكهنات باحتمال تدخل الولايات المتحدة الى جانب إسرائيل في الضربات التي تشنّها على الجمهورية الإسلامية.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: "نحن نحظى الآن بالسيطرة الكاملة والشاملة على أجواء إيران"، مشيدا باستخدام الأسلحة الأميركية، من دون أن يأتي على ذكر إسرائيل بشكل مباشر. وقال: "لا أحد يقوم بذلك أفضل من الولايات المتحدة".