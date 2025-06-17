وزير خارجية مصر يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل

دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل، وذلك خلال اتصالين هاتفيين مع المبعوث الأميريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية أن عبد العاطي شدد خلال الاتصالين على أهمية العودة إلى المفاوضات باعتبارها السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني.