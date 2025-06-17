مسؤولون أميركيون لرويترز: الجيش الأميركي ينقل طائرات مقاتلة للشرق الأوسط

كشف ثلاثة مسؤولين أميركيين لرويترز أن الجيش الأميركي بدأ بنشر المزيد من الطائرات المقاتلة في الشرق الأوسط وتوسيع نطاق نشر طائرات حربية أخرى، مما يعزز القوات العسكرية الأميركية في المنطقة مع احتدام الحرب بين إسرائيل وإيران.



وأوضح أحد المسؤولين أن العملية تتضمن نشر طائرات مقاتلة من طرازات إف-16 وإف-22 وإف-35.



وأكد اثنان من المسؤولين الطبيعة الدفاعية لنشر الطائرات المقاتلة واستخدامها لإسقاط الطائرات المسيرة والمقذوفات.