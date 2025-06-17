الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد جوية إسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شنّ الثلاثاء هجمات على قواعد جوية في إسرائيل قال إن الطائرات التي تشنّ ضربات على الجمهورية الإسلامية أقلعت منها، وذلك في خامس يوم من المواجهة غير المسبوقة بين البلدين.



وقال في بيان أورده التلفزيون الرسمي: "في دفعة جديدة من الهجمات، تم تنفيذ ضربة صاروخية واسعة النطاق ضد القواعد الجوية لجيش النظام الصهيوني، وهي القواعد التي منها انطلقت المقاتلات الحربية... نحو بلادنا".