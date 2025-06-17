الإمارات تحذر من خطوات "غير محسوبة" في الحرب بين إيران وإسرائيل

ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الثلاثاء أن "الوزير الشيخ عبد الله بن زايد حذر من خطوات غير محسوبة العواقب ومتهورة قد تتعدى حدود إيران وإسرائيل".وقالت الوزارة في بيان: "لا بد من التحرك السريع نحو غاية واضحة، وهي الوقف الفوري لما يجري قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة".