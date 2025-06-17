القوات المسلحة الإيرانية تدعو سكان مدينتي تل أبيب وحيفا الى إخلائهما

حضّ رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية عبد الرحيم موسوي سكان مدينتي حيفا وتل أبيب الإسرائيليتين إلى إخلائهما، محذّرا من هجمات "عقابية" تعتزم طهران شنّها.



وقال موسوي في بيان بالفيديو أورده التلفزيون الرسمي في اليوم الخامس من المواجهة غير المسبوقة بين إسرائيل وإيران والتي بدأتها إسرائيل باستهداف مواقع عسكرية ونووية في الجمهورية الإسلامية: "ستُنفّذ عمليات عقابية قريبا".



وحضّ "بشدة سكان الأراضي المحتلة، وخصوصا تل أبيب وحيفا، على مغادرة هذه المناطق من أجل سلامتهم".