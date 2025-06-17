ماكرون: قمة مجموعة السبع المقبلة ستعقد في إيفيان الفرنسية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء أن فرنسا ستستضيف قمة مجموعة السبع المقبلة في منتجع إيفيان ليه بان في جبال الألب في 2026.وتقع إيفيان على حدود سويسرا على ضفاف بحيرة جنيف، واستضافت بالفعل قمة مجموعة السبع في 2003.وكانت هذه هي المرة الأولى التي دعيت فيها روسيا للانضمام للمجموعة على الرغم من أنها طردت منها في 2014 بعد ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا.ويشارك في القمة قادة بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في صيف 2026.