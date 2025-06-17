الخارجية الأميركية: تشكيل فريق عمل خاص بالشرق الأوسط

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن الوزارة شكلت فريق عمل خاصا بالشرق الأوسط للمساعدة في تنسيق الدعم المقدم للرعايا والبعثات الدبلوماسية والموظفين الأميركيين في خضم الصراع بين إسرائيل وإيران.



وأوضحت بروس خلال مؤتمر صحفي، أن فريق العمل يهدف إلى المساعدة في ضمان حصول وزارة الخارجية والمواطنين الأميركيين على المعلومات التي قد يحتاجون إليها.