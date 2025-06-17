إردوغان: نتنياهو يشكّل "أكبر تهديد" لمنطقة الشرق الأوسط

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشكّل "أكبر تهديد" لمنطقة الشرق الأوسط، بحسب ما أفادت الرئاسة في أنقرة، وذلك في مكالمة مع أمير قطر في خضم المواجهة بين إسرائيل وإيران.



وقالت الرئاسة التركية إن إردوغان أكّد أنه "سيواصل الجهود لإنهاء دوّامة العنف، وأن نتنياهو أظهر مجدّدا أنه أكبر تهديد لأمن المنطقة".