الولايات المتحدة تدين الهجوم الروسي على كييف بعد مقتل أميركي

دانت الولايات المتحدة الهجوم الروسي على كييف ليل الإثنين والذي أوقع عشرة قتلى على الأقل بينهم أميركي.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس: "ندين هذه الضربات ونقدم أحر تعازينا بالضحايا ولعائلات كل المتضررين"، مؤكدة مقتل مواطن أميركي.