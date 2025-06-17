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ماكرون يحذّر من أن محاولة تغيير النظام في إيران قد تؤدي الى "فوضى"

أخبار دولية
2025-06-17 | 15:09
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ماكرون يحذّر من أن محاولة تغيير النظام في إيران قد تؤدي الى &quot;فوضى&quot;
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ماكرون يحذّر من أن محاولة تغيير النظام في إيران قد تؤدي الى "فوضى"

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن أي محاولة لتغيير النظام في طهران قد تؤدي إلى "فوضى"، في خضم التصعيد بين إيران وإسرائيل.
     
تصريحات ماكرون جاءت خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة في كندا وبعيد منشور للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه إن الولايات المتحدة لن تقضي "في الوقت الحالي" على المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.
   
وأكد الرئيس الفرنسي أنّ ترامب يؤدي دورا رئيسيا في إحياء الجهود الدبلوماسية مع طهران، مشيرا إلى أنّه يعتقد بأنّ الرئيس الأميركي يؤيد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.
     
وقال ماكرون: "أعتقد أنّنا بحاجة إلى أن تقوم الولايات المتحدة بإعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات".

أخبار دولية

ماكرون

النظام

إيران

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