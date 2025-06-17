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روسيا: هجمات إسرائيل على إيران غير قانونية
أخبار دولية
2025-06-17 | 15:24
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روسيا: هجمات إسرائيل على إيران غير قانونية
نددت وزارة الخارجية الروسية بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على إيران ووصفتها بأنها غير قانونية، معتبرة أنه لا يمكن التوصل إلى حل للخلاف المتعلق ببرنامج طهران النووي إلا عن طريق الدبلوماسية.
وأشار بيان للوزارة منشور على تطبيق تيليغرام، إلى "تصريحات إيران الواضحة" بشأن التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واستعدادها للقاء ممثلي الولايات المتحدة.
وأفاد البيان بأن موسكو تنتظر تقديم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقييمات "غير متحيزة" للأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية جراء الهجمات الإسرائيلية.
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