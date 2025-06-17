إيران تحتجز أجنبيا لتصويره مناطق "حساسة" قرب محطة بوشهر النووية لصالح إسرائيل

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إيران ألقت القبض على أجنبي لتصويره مناطق "حساسة" قرب محطة بوشهر النووية لصالح إسرائيل.



وأفاد موقع اقتصاد أونلاين الإيراني أن الأجنبي، الذي لم يكشف عن جنسيته، كان مقيما إقامة غير قانونية وقام بتصوير محطة الطاقة لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد).