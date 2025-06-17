ترامب: سأمدد على الأرجح تأجيل حظر تيك توك بالولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه من المحتمل أن يمدد الموعد النهائي لشركة بايت دانس ومقرها الصين للتخارج من أصولها في الولايات المتحدة بتطبيق المقاطع المصورة القصيرة تيك توك.



وكان أعلن في أيار أنه سيمدد الموعد النهائي الذي ينقضي في 19 حزيران بعد أن ساعده التطبيق في استقطاب الناخبين الشباب في انتخابات 2024. وأكد على الأمر في تعليقاته للصحفيين على متن طائرة الرئاسة اليوم الثلاثاء.



وقال ترامب عندما سُئل عن تمديد الموعد النهائي: "ربما، نعم... ربما يتعين الحصول على موافقة الصين، لكنني أعتقد أننا سنحصل عليها. أعتقد أن الرئيس شي سيوافق في النهاية".



ومنح ترامب بالفعل مهلة مرتين لتأجيل تطبيق الحظر الذي فرضه الكونغرس على تيك توك والذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني.



وألزم القانون تيك توك بالتوقف عن العمل بحلول 19 كانون الثاني ما لم تكمل بايت دانس تصفية أصول التطبيق في الولايات المتحدة. وبدأ ترامب ولايته الرئاسية الثانية في 20 كانون الثاني واختار عدم تطبيق القرار.