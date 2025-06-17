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حماس: ندين التهديدات الأميركية ونرفض استمرار العدوان الصهيوني على إيران

أخبار دولية
2025-06-17 | 17:27
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حماس: ندين التهديدات الأميركية ونرفض استمرار العدوان الصهيوني على إيران
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حماس: ندين التهديدات الأميركية ونرفض استمرار العدوان الصهيوني على إيران

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن إدانتها الشديدة للتهديدات الأميركية، ورفضها المطلق "لاستمرار العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما يُعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا مباشرا للأمن والسلم في الإقليم والعالم".

واعتبرت أن التصريحات الصهيونية التي تزعم "ألا مدن آمنة من إسرائيل في الشرق الأوسط"، تعبّر عن عقلية استعمارية متغطرسة، وتكشف نوايا عدوانية تهدّد استقرار المنطقة وشعوبها.

وحذّرت حماس من خطورة التورط الأميركي المباشر في أي عدوان عسكري على إيران، محملة واشنطن والكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعيات التصعيد ضد إيران وفي المنطقة.

وأكدت الحركة وقوفها إلى جانب إيران وشعبها، داعية الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف موحّد ومسؤول في مواجهة العربدة الصهيونية، ورفض العدوان على إيران، والحيلولة دون استمراره، حماية لأمن المنطقة ومصالح شعوبها.

أخبار دولية

حماس

إيران

واشنطن

العدوان الصهيوني

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