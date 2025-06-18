فون دير لايين: خفض سقف أسعار النفط الروسيّ لم يعد حاجة ملحة

أوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنّ ارتفاع أسعار الطاقة قلّل من الحاجة إلى خفض سقف الأسعار على صادرات روسيا النفطية.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت خفض سقف سعر النفط الحالي من 60 دولارًا إلى 45 دولارًا فيما ترفض موسكو إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وكان يفترض أن يشكل هذا الإجراء عنصرًا رئيسيًا في حزمة جديدة من العقوبات الأوروبية المرتقبة ضد روسيا.

وقالت فون دير لايين للصحافيين على هامش اجتماع مجموعة السبع: "لم يكن للحد الأقصى الحاليّ البالغ 60 دولارا للبرميل تأثير يذكر، لكن في الأيام الأخيرة، رأينا أن سعر النفط ارتفع وأن الحد الأقصى الحاليّ سيكون له تأثير".

وأضافت: "لذلك، في الوقت الحالي، ليس هناك ضغوط كثيرة لخفض سقف أسعار النفط".