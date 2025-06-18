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واشنطن تغلق سفارتها في القدس حتى الجمعة

أخبار دولية
2025-06-18 | 00:06
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واشنطن تغلق سفارتها في القدس حتى الجمعة
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واشنطن تغلق سفارتها في القدس حتى الجمعة

أعلنت الولايات المتحدة إغلاق سفارتها في القدس لأسباب أمنية، في اليوم الخامس من المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران.

     

وأوضحت السفارة أنّه بسبب الوضع الأمنيّ، وعملًا بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، ستُغلق سفارة الولايات المتحدة في القدس من يوم غد (الأربعاء 18 حزيران) حتى الجمعة (20 حزيران)".

     

كما أوضحت أنّه "بسبب الوضع الأمنيّ الحالي والصراع المستمر بين إسرائيل وإيران، طلبت السفارة الأميركية من جميع موظفي الحكومة الأميركية وأفراد عائلاتهم لزوم أماكن إقامتهم ومحيطها حتى إشعار آخر".

     

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي برو، إنّ الوزارة "أنشأت مجموعة عمل للشرق الأوسط كلّفت بتنسيق الدعم المقدّم إلى الرعايا الأميركيين والبعثات الديبلوماسية وطواقم الولايات المتحدة"، مذكّرة بأن واشنطن توصي رعاياها بعدم التوجّه خصوصا إلى العراق وإيران "مهما كانت الظروف".

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