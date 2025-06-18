الجيش الإسرائيليّ: استهداف مواقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزيّ والأسلحة في محيط طهران

استهدف الجيش الإسرائيليّ موقعًا لإنتاج أجهزة الطرد المركزيّ وعدة مواقع لتصنيع الأسلحة ضمن سلسلة غارات نفذها على محيط طهران خلال الساعات الماضية.

وقال الجيش في بيان "تم استهداف موقع لإنتاج أجهزة الطرد المركزي في طهران، والتي يستخدمها النظام الإيراني لتوسيع نطاق وسرعة تخصيب اليورانيوم بهدف تطوير سلاح نووي" فضلا عن "عدة مواقع لإنتاج الأسلحة، من بينها منشآت لإنتاج المواد الخام والمركّبات الخاصة بتجميع الصواريخ الباليستية التي أطلقها النظام الإيراني ولا يزال يطلقها باتجاه دولة إسرائيل". ومن بين الأهداف أيضا "مواقع لإنتاج أنظمة وقطع صواريخ أرض-جو المصممة لمهاجمة الطائرات".