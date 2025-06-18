الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
32
o
الجنوب
28
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رحلات جوية لإعادة إسرائيليين عالقين في قبرص
أخبار دولية
2025-06-18 | 02:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رحلات جوية لإعادة إسرائيليين عالقين في قبرص
أظهرت مواقع تتبع للرحلات الجوية على الإنترنت ومصادر في مطارات أن رحلات جوية أقلعت من قبرص إلى إسرائيل اليوم الأربعاء لإعادة إسرائيليين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب الصراع مع إيران.
وتم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي منذ أن بدأت الدولتان تبادل الهجمات منذ يوم الجمعة مما أدى إلى تقطع السبل بعشرات الآلاف ألغيت رحلاتهم إلى تل أبيب.
وأعلنت إسرائيل الثلاثاء تسيير رحلات خاصة لإعادة الإسرائيليين.
ونقلت "رويترز" عن مصادر في شركة هيرميس المشغلة لمطار لارناكا في قبرص قولها إن رحلة تسيرها شركة أركياع أقلعت الساعة 07:25 صباحا بالتوقيت المحلي (04:25 بتوقيت غرينتش) متجهة إلى تل أبيب ومن المتوقع أن تغادر تسع رحلات أخرى اليوم الأربعاء إلى حيفا وأربع رحلات إلى تل أبيب وعلى متنها نحو ألف راكب.
وأفادت وزارة النقل الإسرائيلية بأن ما يصل إلى 150 ألف إسرائيلي موجودون في الخارج ويحاول نحو ثلثهم العودة.
وفي المقابل، توافد عدد كبير من الأشخاص الى قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الأقرب إلى إسرائيل. وفي وقت سابق اليوم، وصلت سفينة سياحية إلى قبرص وعلى متنها 1500 مشارك في برنامج تراث يهودي كانوا غادروا إسرائيل أمس الثلاثاء.
أخبار دولية
رحلات جوية
إسرائيليين
قبرص
التالي
توقيف خمسة أفراد في إيران بتهمة تشويه صورة البلاد عبر الانترنت
إسرائيل والنقص في صواريخ آرو الدفاعية الاعتراضية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-15
هيئة البث الإسرائيلية عن وزيرة النقل: ندرس نقل الإسرائيليين العالقين في الخارج بواسطة عبارة من قبرص
آخر الأخبار
2025-06-15
هيئة البث الإسرائيلية عن وزيرة النقل: ندرس نقل الإسرائيليين العالقين في الخارج بواسطة عبارة من قبرص
0
آخر الأخبار
09:37
شركة طيران العال الإسرائيلية: قرار حكومي بعدم تسيير أي رحلات جوية من إسرائيل إلى الخارج
آخر الأخبار
09:37
شركة طيران العال الإسرائيلية: قرار حكومي بعدم تسيير أي رحلات جوية من إسرائيل إلى الخارج
0
أخبار دولية
2025-04-21
أميركا تسمح لشركة يسرائير الجوية الإسرائيلية بتسيير رحلات إليها
أخبار دولية
2025-04-21
أميركا تسمح لشركة يسرائير الجوية الإسرائيلية بتسيير رحلات إليها
0
آخر الأخبار
2025-06-13
قبرص مستعدة للمساعدة في إعادة الرعايا الأجانب من منطقة الشرق الأوسط إذا لزم الأمر
آخر الأخبار
2025-06-13
قبرص مستعدة للمساعدة في إعادة الرعايا الأجانب من منطقة الشرق الأوسط إذا لزم الأمر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:15
أردوغان: إيران تدافع عن نفسها ضد هجمات إسرائيل الجنونية وغير القانونية
أخبار دولية
06:15
أردوغان: إيران تدافع عن نفسها ضد هجمات إسرائيل الجنونية وغير القانونية
0
أخبار دولية
06:07
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إسرائيل دمرت مبنيين لانتاج أجهزة الطرد المركزي قرب طهران
أخبار دولية
06:07
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إسرائيل دمرت مبنيين لانتاج أجهزة الطرد المركزي قرب طهران
0
أخبار دولية
04:59
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط إحدى طائراته المسيّرة في إيران
أخبار دولية
04:59
الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط إحدى طائراته المسيّرة في إيران
0
أخبار دولية
04:57
وزير إيراني سابق يدعو الى فرض بلاده سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز
أخبار دولية
04:57
وزير إيراني سابق يدعو الى فرض بلاده سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-04-08
في أبوظبي... عرض واحدة من أهم الماسات الزرقاء النادرة: لن تصدقوا كم تُقدّر قيمتها!
منوعات
2025-04-08
في أبوظبي... عرض واحدة من أهم الماسات الزرقاء النادرة: لن تصدقوا كم تُقدّر قيمتها!
0
أخبار دولية
2025-06-16
الجيش الإسرائيلي: إعتراض مسيرة من خلال نظام الدفاع الجوي "البرق الدفاعي" للمرة الأولى
أخبار دولية
2025-06-16
الجيش الإسرائيلي: إعتراض مسيرة من خلال نظام الدفاع الجوي "البرق الدفاعي" للمرة الأولى
0
أخبار دولية
12:46
ترامب: لن نقتل خامنئي "في الوقت الحالي"
أخبار دولية
12:46
ترامب: لن نقتل خامنئي "في الوقت الحالي"
0
خبر عاجل
03:43
رويترز نقلا عن الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة هجمات في منطقة طهران
خبر عاجل
03:43
رويترز نقلا عن الجيش الإسرائيلي: بدأنا موجة هجمات في منطقة طهران
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:41
ذخائر القديسة تيريزا تواصل مسيرتها لليوم الخامس...
أخبار لبنان
14:41
ذخائر القديسة تيريزا تواصل مسيرتها لليوم الخامس...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تحط في مناطق جديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:52
ذخائر القديسة تيريزيا الطفل يسوع تحط في مناطق جديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بحيرة عيون السمك تنتظر وزارة الطاقة
تقارير نشرة الاخبار
13:49
بحيرة عيون السمك تنتظر وزارة الطاقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI أطلقت الصرخة... فتحركت مراسيم النفايات!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
الـLBCI أطلقت الصرخة... فتحركت مراسيم النفايات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أوضاع اللبنانيين العالقين في أنطاليا تزداد سوءًا
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أوضاع اللبنانيين العالقين في أنطاليا تزداد سوءًا
0
أخبار لبنان
13:28
السفير اللبناني: عدد كبير من اللبنانيين خرجوا من إيران
أخبار لبنان
13:28
السفير اللبناني: عدد كبير من اللبنانيين خرجوا من إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرب القدرات غير المتكافئة بين تل أبيب وطهران
تقارير نشرة الاخبار
13:27
حرب القدرات غير المتكافئة بين تل أبيب وطهران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ساعر: إسقاط النظام الإيراني ليس هدفًا لعمليات إسرائيل العسكرية الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ساعر: إسقاط النظام الإيراني ليس هدفًا لعمليات إسرائيل العسكرية الآن
0
أخبار لبنان
13:25
لبنانيون في طهران... ومناشدة إلى السلطات اللبنانية
أخبار لبنان
13:25
لبنانيون في طهران... ومناشدة إلى السلطات اللبنانية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
08:09
طيران الشرق الأوسط تعلن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها خلال الفترة الممتدة من 18 ولغاية 20 حزيران
خبر عاجل
08:09
طيران الشرق الأوسط تعلن تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها خلال الفترة الممتدة من 18 ولغاية 20 حزيران
2
اسرار
00:13
أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٥
اسرار
00:13
أسرار الصحف المحلية ١٨-٦-٢٠٢٥
3
منوعات
02:54
"من أجل السلام"... كريستيانو رونالدو يفاجئ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدية لافتة وملهمة (صور)
منوعات
02:54
"من أجل السلام"... كريستيانو رونالدو يفاجئ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بهدية لافتة وملهمة (صور)
4
خبر عاجل
04:02
سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إذا توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الهجمات على إيران فسنبدأ في الرد عليها
خبر عاجل
04:02
سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إذا توصلنا إلى استنتاج مفاده أن الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر في الهجمات على إيران فسنبدأ في الرد عليها
5
أمن وقضاء
14:12
وزارة الأشغال: توفير 3 خيارات للمواطنين العالقين في أنطاليا التركية الراغبين بالعودة إلى لبنان
أمن وقضاء
14:12
وزارة الأشغال: توفير 3 خيارات للمواطنين العالقين في أنطاليا التركية الراغبين بالعودة إلى لبنان
6
أخبار دولية
12:46
ترامب: لن نقتل خامنئي "في الوقت الحالي"
أخبار دولية
12:46
ترامب: لن نقتل خامنئي "في الوقت الحالي"
7
فنّ
13:00
بفستان أبيض شفاف... حبيبة براد بيت تخطف أنظار الجمهور مجدداً في نيويورك (صور)
فنّ
13:00
بفستان أبيض شفاف... حبيبة براد بيت تخطف أنظار الجمهور مجدداً في نيويورك (صور)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:22
شرط قد ينهي الحرب بين إسرائيل وإيران
تقارير نشرة الاخبار
13:22
شرط قد ينهي الحرب بين إسرائيل وإيران
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More