رحلات جوية لإعادة إسرائيليين عالقين في قبرص

أظهرت مواقع تتبع للرحلات الجوية على الإنترنت ومصادر في مطارات أن رحلات جوية أقلعت من قبرص إلى إسرائيل اليوم الأربعاء لإعادة إسرائيليين تقطعت بهم السبل في الخارج بسبب الصراع مع إيران.وتم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي منذ أن بدأت الدولتان تبادل الهجمات منذ يوم الجمعة مما أدى إلى تقطع السبل بعشرات الآلاف ألغيت رحلاتهم إلى تل أبيب.وأعلنت إسرائيل الثلاثاء تسيير رحلات خاصة لإعادة الإسرائيليين.ونقلت "رويترز" عن مصادر في شركة هيرميس المشغلة لمطار لارناكا في قبرص قولها إن رحلة تسيرها شركة أركياع أقلعت الساعة 07:25 صباحا بالتوقيت المحلي (04:25 بتوقيت غرينتش) متجهة إلى تل أبيب ومن المتوقع أن تغادر تسع رحلات أخرى اليوم الأربعاء إلى حيفا وأربع رحلات إلى تل أبيب وعلى متنها نحو ألف راكب.وأفادت وزارة النقل الإسرائيلية بأن ما يصل إلى 150 ألف إسرائيلي موجودون في الخارج ويحاول نحو ثلثهم العودة.وفي المقابل، توافد عدد كبير من الأشخاص الى قبرص، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي الأقرب إلى إسرائيل. وفي وقت سابق اليوم، وصلت سفينة سياحية إلى قبرص وعلى متنها 1500 مشارك في برنامج تراث يهودي كانوا غادروا إسرائيل أمس الثلاثاء.