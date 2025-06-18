توقيف خمسة أفراد في إيران بتهمة تشويه صورة البلاد عبر الانترنت

أعلنت إيران توقيف خمسة أفراد قالت إنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (موساد) بتهمة "تشويه" صورة البلاد عبر الانترنت، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية عدة.



ونقلت وكالتا إيسنا وتسنيم للأنباء عن بيان للحرس الثوري قوله: "هؤلاء المرتزقة من خلال نشاطاتهم المتعمدة في الفضاء السبيراني سعوا إلى إثارة قلق الرأي العام وتشويه صورة النظام المقدس في جمهورية إيران الإسلامية".