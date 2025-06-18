اليابان سترسل طائرة عسكرية لإجلاء رعاياها من إيران وإسرائيل

أعلنت شبكة فوجي التلفزيونية أن الحكومة اليابانية بدأت في اتخاذ الترتيبات لإرسال طائرة عسكرية إلى جيبوتي في إطار جهودها لمساعدة المواطنين اليابانيين في إيران وإسرائيل على الإجلاء.