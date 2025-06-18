روسيا تحذر الولايات المتحدة من مغبة تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لإسرائيل

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من أن المساعدة العسكرية الأميركية المباشرة لإسرائيل ربما تزعزع استقرار الوضع في الشرق الأوسط بشكل جذري وسط استمرار لتبادل للضربات الجوية بين إيران وإسرائيل لليوم السادس على التوالي.



ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن ريابكوف قوله إن روسيا تحذر الولايات المتحدة من تقديم مثل هذه المساعدة لإسرائيل، أو حتى التفكير في تقديمها.



وأكد أن موسكو على اتصال بكل من إسرائيل وإيران.