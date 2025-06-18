الكرملين: بوتين ورئيس الإمارات اتفقا على ضرورة إنهاء الصراع بين إسرائيل وإيران

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحدثا هاتفيا واتفقا على ضرورة إنهاء الصراع بين إسرائيل وإيران على الفور.



وأكد بوتين خلال المكالمة استعداد روسيا للوساطة لإيجاد حل دبلوماسي للمخاوف الإسرائيلية والغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.