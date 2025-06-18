خامنئي يرى ان تصريحات ترامب حول استسلام إيران "غير مقبولة"

وصف المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الأربعاء، دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران لـ"الاستسلام غير المشروط"، بأنّها "غير مقبولة".



وقال خامنئي في بيان بُثّ على التلفزيون الرسمي الإيراني، "في إعلان غير مقبول، دعا الرئيس الأميركي صراحة الإيرانيين إلى الاستسلام"، مضيفا أنّ "التهديدات لن تؤثر... على سلوك الأمة الإيرانية".