الجيش الإسرائيلي يخفف بعض قيود السلامة العامة

أعلن الجيش الإسرائيلي تخفيف إجراءات السلامة العامة، والتي شملت قيودا منها إغلاق المدارس، في بعض المناطق ابتداء من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء.



وسيتم تغيير حالة النشاط في أجزاء من هضبة الجولان والضفة الغربية المحتلتين، بالإضافة إلى التجمعات السكانية الإسرائيلية قرب غزة وفي إيلات جنوب إسرائيل، من "نشاط أساسي" إلى "نشاط محدود" أو "نشاط جزئي".



وأشار الجيش الى أن هذه التغييرات ستسري حتى الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي يوم 20 حزيران.