مسؤول روسي: موسكو وواشنطن على تواصل بشأن الصراع بين إيران وإسرائيل

نقلت وكالة إنترفاكس عن مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قوله إن روسيا والولايات المتحدة على تواصل بشأن الصراع بين إيران وإسرائيل.



وحذر ريابكوف في وقت سابق من أن أي مساعدة عسكرية مباشرة تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل ستزعزع الاستقرار بشدة في الشرق الأوسط حيث تتبادل إسرائيل وإيران الضربات الجوية منذ ستة أيام.