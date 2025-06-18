الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات على "أهداف عسكرية" في طهران

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يقصف أهدافا عسكرية في طهران، فيما أفاد صحافيو وكالة فرانس برس بسماع دوي انفجارات في شمال وشرق العاصمة الإيرانية.



وقال الجيش في بيان في اليوم السادس من الحرب، إن سلاح الجو الإسرائيلي "يقصف حاليا أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني في طهران".