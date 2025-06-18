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ترامب يدعو بوتين الى انهاء حرب اوكرانيا قبل ان يتوسط بين ايران واسرائيل
أخبار دولية
2025-06-18 | 12:00
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ترامب يدعو بوتين الى انهاء حرب اوكرانيا قبل ان يتوسط بين ايران واسرائيل
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ترامب يدعو بوتين الى انهاء حرب اوكرانيا قبل ان يتوسط بين ايران واسرائيل
رفض الرئيس الاميركي دونالد ترامب uرض نظيره الروسي فلاديمير بوتين التوسط لانهاء النزاع بين اسرائيل وايران، معتبرا أن على بوتين أن ينهي أولا حربه في اوكرانيا.
وصرح ترامب للصحافيين في البيت الابيض: "لقد عرض القيام بوساطة، فطلبت منه أن يسدي لي خدمة ويقوم بوساطة لنفسه. فلنهتم أولا بواسطة من اجل روسيا".
واضاف مخاطبا بوتين: "يمكنك ان تهتم بذلك النزاع في الشرق الاوسط لاحقا".
أخبار دولية
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