السفير الاميركي في اسرائيل يعلن خطة إجلاء للاميركيين

أعلن سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل خطة لإجلاء الرعايا الأميركيين جوا وبحرا في خضم الحرب المستمرة بين إسرائيل وإيران.وجاء في منشور للسفير مايك هاكابي على منصة إكس أن السفارة "تعمل على تسيير رحلات إجلاء جوا ومغادرة عبر سفن الرحلات السياحية" لـ"المواطنين الأميركيين الراغبين بمغادرة إسرائيل".