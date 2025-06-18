زيلينسكي يعتزم حضور قمة "الأطلسي" الأسبوع المقبل

يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) يومي 24 و25 حزيران في لاهاي، بحسب مصدر في الرئاسة الأوكرانية، في محاولة جديدة لتحقيق وقف لإطلاق النار ترفضه موسكو حتى الآن.وقال هذا المسؤول الأوكراني لوكالة فرانس برس: "يعتزم الرئيس الحضور"، مضيفا أن القرار النهائي سيُتخذ "عشية القمة".واعتبر المصدر نفسه ان حضور الرئيس الأوكراني المحتمل في هولندا هو فرصة جديدة "للترويج لفكرة وقف إطلاق النار" مع روسيا.