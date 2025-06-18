وزارة الاتصالات: إيران تعتزم فرض قيود موقتة على خدمات الإنترنت

أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية‭‭ ‬‬في بيان نقلته وسائل إعلام محلية اليوم أن طهران ستفرض قيودا مؤقتة على الوصول إلى خدمات الإنترنت، وذلك في ظل استمرار تبادل الهجمات الصاروخية مع إسرائيل.وأوضح البيان، أن الخطوة تهدف إلى منع "العدو من تهديد أرواح المواطنين وممتلكاتهم".