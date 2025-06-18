إيران تطلق صواريخ فرط صوتية على إسرائيل



أطلقت إيران الأربعاء صواريخ فرط صوتية على إسرائيل في إطار دفعة جديدة من الضربات ردا على هجوم الدولة العبرية، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي، في اليوم السادس من المواجهة بين البلدين.



وأفاد التلفزيون بأن صواريح فتاح الفرط صوتية "نجحت في اختراق دفاعات الكيان الصهيوني".

