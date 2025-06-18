نتنياهو يشكر ترامب "صديق إسرائيل" لدعمه في الحرب على إيران

شكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأميركي دونالد ترامب على "دعمه في الدفاع عن أجواء إسرائيل"، في حين تتواصل الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران لليوم السادس.وجاء في بيان متلفز لنتنياهو: "أود أن أشكر الرئيس ترامب، الصديق العظيم لإسرائيل".وأضاف: "أشكره على وقوفه إلى جانبنا، وأشكره على دعم الولايات المتحدة في الدفاع عن أجواء إسرائيل".