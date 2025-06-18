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اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي الجمعة حول النزاع بين إسرائيل وإيران

أخبار دولية
2025-06-18 | 16:30
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اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي الجمعة حول النزاع بين إسرائيل وإيران
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اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي الجمعة حول النزاع بين إسرائيل وإيران

يعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اجتماعا جديدا صباح الجمعة حول التصعيد في النزاع بين إسرائيل وإيران، وفق ما أعلنت الأربعاء بعثة غويانا التي ترأس المجلس في حزيران.

فبعد اجتماع طارئ أول عقد الأسبوع الماضي، تقرّر عقد الجلسة الجديدة الجمعة عند الساعة 10,00 (14,00 ت غ) بطلب من إيران أيدته روسيا والصين وباكستان، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي وكالة فرانس

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