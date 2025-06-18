بوتين: يجب وقف القتال بين إسرائيل وإيران

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه ينبغي على جميع الأطراف البحث عن سبل لإنهاء القتال بين إسرائيل وإيران، وإن موسكو نقلت أفكارها حول كيفية تحقيق السلام إلى القوى المعنية.



وردا على سؤال من رويترز عما إذا كان يتفق مع تصريحات إسرائيل بشأن احتمال تغيير النظام في إيران، قال بوتين لكبار محرري وكالات الأنباء إن المجتمع الإيراني يتحد حول قيادة الجمهورية الإسلامية.