بوتين: لا أرغب حتى في مناقشة احتمال اغتيال خامنئي

أكّد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، أنّه "لا يرغب حتى في مناقشة" احتمال اغتيال الزعيم الأعلى الإيرانيّ آية الله علي خامنئي على يد إسرائيل أو الولايات المتحدة.
وعندما سُئل عما إذا كانت روسيا مستعدة لتزويد إيران بأسلحة حديثة للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإسرائيلية، قال إنّ معاهدة الشراكة الاستراتيجية الموقعة مع طهران في كانون الثاني لم تتضمن تعاونًا عسكريًا.
واعتبر أنّ مساعي حلف شمال الأطلسيّ (ناتو) لزيادة الإنفاق الدفاعيّ لا تشكّل تهديدًا لروسيا، “لأنّ موسكو تملك الأسلحة، التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها”.
ووصف بوتين الهجوم الذي شنّته بلاده على أوكرانيا عام 2022 بأنه جزء من صراع أوسع بين روسيا وحلف شمال الأطلسيّ الذي يعتبره تهديدًا "وجوديًا".