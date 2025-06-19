بوتين: لا أرغب حتى في مناقشة احتمال اغتيال خامنئي

أكّد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين، أنّه "لا يرغب حتى في مناقشة" احتمال اغتيال الزعيم الأعلى الإيرانيّ آية الله علي خامنئي على يد إسرائيل أو الولايات المتحدة.

وعندما سُئل عما إذا كانت روسيا مستعدة لتزويد إيران بأسلحة حديثة للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الإسرائيلية، قال إنّ معاهدة الشراكة الاستراتيجية الموقعة مع طهران في كانون الثاني لم تتضمن تعاونًا عسكريًا.