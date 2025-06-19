الصين تجلي أكثر من 1600 من إيران والمئات من إسرائيل

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس أن بلاده أجلت أكثر من 1600 من إيران والمئات من إسرائيل، في وقت يتصاعد فيه الصراع بينهما.وقال المتحدث في مؤتمر صحفي اعتيادي إن الصين تتواصل مع إيران وإسرائيل وسلطنة عمان وتدعو لاتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الموقف المحتدم في أسرع وقت .