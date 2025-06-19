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بقائي انتقد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: جاء ذلك متأخرًا جدًا يا سيد

أخبار دولية
2025-06-19 | 05:27
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بقائي انتقد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: جاء ذلك متأخرًا جدًا يا سيد
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بقائي انتقد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: جاء ذلك متأخرًا جدًا يا سيد

انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

 

واتهم الوكالة بالمشاركة في "حرب عدوان ظالمة" شنتها إسرائيل على بلاده.

 

وفي منشور على إكس، رد بقائي على مقابلة أجراها غروسي مع (سي.إن.إن) قال فيها إنّه ليس هناك أدلة تشير إلى بذل إيران لجهد ممنهج لتطوير سلاح نوويّ.

 

وقال: "جاء ذلك متأخرا جدا يا سيد غروسي".

 

وأضاف أنّ قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الإعلان أنّ إيران تنتهك التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية استُخدم كذريعة لهجوم إسرائيل على إيران.

 

وكتب بقائي: “الحديث المضلل له عواقب وخيمة يا سيد غروسي ويتطلب المحاسبة. لقد خنت نظام عدم الانتشار النوويّ وجعلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية شريكًا في تلك الحرب العدوانية الظالمة". 

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