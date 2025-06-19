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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: موقع خنداب الإيراني تعرض للقصف ولا آثار إشعاعية

أخبار دولية
2025-06-19 | 05:34
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: موقع خنداب الإيراني تعرض للقصف ولا آثار إشعاعية
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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: موقع خنداب الإيراني تعرض للقصف ولا آثار إشعاعية

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن لديها معلومات تفيد بتعرض مفاعل خنداب الإيراني للأبحاث للقصف لكن دون رصد أي آثار إشعاعية، وذلك في تحديث بشأن الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني.

وقالت الوكالة في منشور على إكس: "لدى الوكالة معلومات تفيد بتعرض مفاعل خندب (أراك سابقًا) البحثي الذي كان قيد الإنشاء للقصف".

وأضافت أن مفاعل خنداب لم يكن جاهزًا للتشغيل ولم يكن يحتوي على أي مواد نووية وبالتالي فلا آثار إشعاعية.

وأوضحت أنه "في الوقت الراهن، ليس لدى الوكالة أي معلومات تشير إلى أن محطة خنداب للماء الثقيل تعرضت للقصف".
 

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