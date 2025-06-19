أدرعي: هاجمنا الليلة الماضية مفاعلًا نوويًا لم يكن نشطًا في منطقة أراك في إيران

أكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أنّ الطيران الاسرائيلي هاجم الليلة الماضية مفاعلًا نوويًا لم يكن نشطًا في منطقة أراك في إيران.

وقال: “لقد بدأ بناء المفاعل عام 1997، لكنه لم يكتمل بسبب تدخل المجتمع الدوليّ”.

وأضاف: “عمل النظام الإيرانيّ في السنوات الأخيرة على تحويل المفاعل إلى مفاعل قادر على إنتاج البلوتونيوم، إلا أن النظام تعمّد عدم إكمال التحويل بهدف ممارسة الضغوط على الغرب. تم تنفيذ الضربة لمنع النظام من امتلاك القدرة على تشغيله”.