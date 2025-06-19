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وزير الخارجية الفرنسي: باريس تستعد لمساعدة مواطنيها في إسرائيل وإيران على المغادرة
أخبار دولية
2025-06-19 | 06:32
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وزير الخارجية الفرنسي: باريس تستعد لمساعدة مواطنيها في إسرائيل وإيران على المغادرة
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الخميس بأن باريس تستعد لمساعدة مواطنيها في إسرائيل وإيران على المغادرة، بعد أسبوع من التصعيد بين الخصمين.
وقال بارو للصحفيين إنه سيجري تجميع حافلات بحلول نهاية الأسبوع لنقل الفرنسيين غير القادرين على الوصول من إيران إلى الحدود الأرمينية أو التركية ومنها إلى مطارات هذين البلدين.
وذكر أن المواطنين الفرنسيين في إسرائيل سيتمكنون من استخدام حافلات اعتبارًا من صباح غد الجمعة من الحدود الأردنية إلى المطارات في الأردن.
ومن ناحية أخرى، أكد بارو التزام فرنسا بعقد مؤتمر حول حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.
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