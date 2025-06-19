الكرملين: بوتين والرئيس الصينيّ نددا بالهجمات التي تنفذها إسرائيل

ندد الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين والرئيس الصينيّ شي جين بينغ خلال اتصال هاتفيّ بالهجمات التي تنفذها إسرائيل على إيران، وفق ما أكد الكرملين.

واتفقا على الحاجة إلى خفض التصعيد.

وقال مستشار الكرملين يوري أوشاكوف، للصحافيين إنّ الزعيمين نددا بشدة "بالأفعال الإسرائيلية التي تنتهدك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الأخرى للقانون الدولي".

وقال إنّ هناك توافق على أن المخاوف الإسرائيلية والغربية في شأن برنامج إيران النوويّ لا يمكن أن تحل عسكريًا وعلى الحاجة للحل الدبلوماسيّ.

وشدد أوشاكوف على أنّ شي أبلغ بوتين أنه يؤيد جهود روسيا للتوسط مع إيران لأنه يعتقد أن ذلك قد يساهم في خفص حدة تصعيد الموقف.