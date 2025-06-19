فرنسا تعيّن سفيرًا جديدًا لدى إيران

عيّنت فرنسا بيار كوشار سفيرًا لها لدى إيران، على ما ورد في الجريدة الرسمية، بعد حوالى أسبوع من بدء الحرب بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية.

ويتولى الدبلوماسيّ الذي كان يعمل في بلغراد منذ تشرين الثاني 2021، مهامه في طهران في وقت تعمل فيه فرنسا إلى جانب المملكة المتحدة وألمانيا على الدفع نحو التوصل إلى حل سلميّ لقضية البرنامج النوويّ الإيرانيّ.

كذلك، سيعمل كوشار على قضية المواطنين الموقوفين في إيران التي تلقي بثقلها على العلاقات الفرنسية الإيرانية منذ ثلاث سنوات.

وآخر فرنسيين محتجزين رسميا في إيران هما الأستاذة الجامعية سيسيل كولر وشريك حياتها جاك باري اللذان أوقفا في أيار 2022 بتهمة "التجسس". هما مسجونان في ظروف قاسية في الحبس الانفرادي في سجن إوين بطهران.

ونددت السلطات الفرنسية بتوقيفهما وتصفه بأنه "تعسفي"، وتعتبر كولر وباري "رهينتا دولة".

وفي إيران حاليًا نحو 900 مواطن فرنسيّ أو مزدوج الجنسية، حسب مصدر دبلوماسيّ.

وشغل بيار كوشار منصب القنصل العام لفرنسا في القدس ونائب مدير شؤون أوروبا الشرقية في الخارجية الفرنسية.