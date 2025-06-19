موسكو تحذر واشنطن من أي "تدخل عسكري" في النزاع بين إيران وإسرائيل

حذرت روسيا الخميس الولايات المتحدة من التدخل عسكريا ضد إيران وسط تكهنات حول ما إذا كانت واشنطن ستدخل الحرب إلى جانب إسرائيل.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للصحافيين: "نود أن نحذر واشنطن خصوصًا من التدخل عسكريا في الوضع والذي سيكون خطوة خطرة للغاية ذات عواقب سلبية لا يمكن توقعها".