مسؤول إسرائيلي: "كان من الخطأ" القول إن موقع بوشهر تعرض للقصف

أفاد مسؤول عسكري إسرائيلي اليوم الخميس بأنه "كان من الخطأ" أن يصرح متحدث عسكري في وقت سابق من اليوم بأن إسرائيل ضربت موقع بوشهر النووي في إيران.



واكتفى المسؤول بتأكيد أن إسرائيل ضربت مواقع نطنز وأصفهان وأراك النووية في إيران.



وعند الإلحاح عليه بشأن بوشهر، قال المسؤول إنه لا يستطيع تأكيد أو نفي أن إسرائيل ضربت الموقع، حيث يوجد مفاعل نووي إيراني.