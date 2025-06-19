مسؤول روسي: على تحالف أوبك+ إلتزام الهدوء إزاء الصراع بين إسرائيل وإيران

رأى ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الخميس أن تحالف أوبك+ يجب أن ينفذ خططه بهدوء دون بث الخوف في السوق، في ظل ارتفاع أسعار النفط بسبب الصراع بين إسرائيل وإيران.