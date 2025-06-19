القضاء الفرنسي يحدد 17 تموز موعدا للحكم بشأن إطلاق جورج عبد الله

حددت محكمة الاستئناف في باريس 17 تموز موعدا لإصدار قرارها بشأن مصير الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله.وقال محاميه جان لوي شالانسيه لوسائل الإعلام بعد الجلسة التي لم تكن مفتوحة للجمهور "قلت للقضاة إما أن تُطلقوا سراحه وإما أن تحكموا عليه بالإعدام".