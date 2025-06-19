الأمم المتحدة: تعامل إسرائيل وإيران مع المدنيين بوصفهم أضرارا جانبية أمر "مروع"

ندّدت الأمم المتحدة الخميس بتعامل إسرائيل وإيران مع المدنيين كأضرار جانبية في الحرب المستمرة بينهما، وحثت على ضبط النفس إلى أقصى حد.وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان "من المروع أن نرى كيف يُعامل المدنيون كأضرار جانبية في سياق الأعمال العدائية. وتشير التهديدات والخطابات التحريضية الصادرة عن كبار المسؤولين من كلا الجانبين إلى نية مثيرة للقلق لإلحاق ضرر بالمدنيين".