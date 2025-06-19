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وزير الدفاع الإسرائيلي: "لا يمكن السماح ببقاء" خامنئي

أخبار دولية
2025-06-19 | 10:30
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وزير الدفاع الإسرائيلي: &quot;لا يمكن السماح ببقاء&quot; خامنئي
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وزير الدفاع الإسرائيلي: "لا يمكن السماح ببقاء" خامنئي

اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أنه "لا يمكن السماح ببقاء" المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، وذلك بعد أيام من تقارير أفادت عن رفض الولايات المتحدة مخططا إسرائيليا لاغتياله.

وقال كاتس في تصريح لصحافيين في مدينة حولون قرب تل أبيب بعد إصابة مستشفى في مدينة بئر السبع جنوبا في هجوم إيراني صباح اليوم، "وجود نظام مثل نظام خامنئي أمر خطر جدا، إذ تهدف أيديولوجيته إلى تدمير إسرائيل، وهو ويستثمر جميع موارد دولته باستمرار لتحقيق مثل هذا الهدف".

وأضاف "لا يمكن السماح لمثل هذا الشخص بالبقاء".

أخبار دولية

الدفاع

الإسرائيلي:

"لا

السماح

ببقاء"

خامنئي

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