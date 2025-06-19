الدفاع المدني في غزة يعلن ارتفاع حصيلة الضربات الإسرائيلية إلى 72 شهيدًا

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الضربات الإسرائيلية منذ فجر الخميس إلى 72 قتيلا.



وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل في بيان "3 شهداء الآن جراء استهداف مجموعة من المواطنين بحي الزيتون شرق مدينة غزة، ما يرفع عدد الشهداء الى 72 جراء القصف الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم"، لافتا الى أن "21 منهم من منتظري المساعدات".